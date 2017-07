VISABEIRA INDÚSTRIA REFORÇA APOSTA NO NEGÓCIO DA CERÂMICA

A celebrar 25 anos a Cerutil apresenta um crescimento de 10% no primeiro semestre de 2017 e produz mais de 14 mil peças por dia

Mantendo a constante aposta na inovação e no desenvolvimento dos processos operacionais das suas empresas, a Visabeira Indústria reforça o negócio da cerâmica com a introdução de novas tecnologias de produção e a contratação de 60 novos colaboradores para a sua empresa de cerâmica utilitária, a Cerutil, que comemora 25 anos de atividade.

Dedicada à produção e comercialização de loiça de mesa e de forno, sobretudo para os mercados externos, que representam cerca de 99% das vendas a Cerutil fechou o ano de 2016 com um crescimento do volume de vendas de 3% face a 2015.

Para este ano de 2017 espera-se uma evolução significativa do negócio, contando com a produção de peças diferenciadoras, como o antiaderente e vidrados reativos. Esta produção tem permitido conquistar novos clientes e a entrada em mercados como a Dinamarca e o reforço da presença nos principais países para os quais exporta: França, Itália e Holanda. Estes fatores contribuíram já para um crescimento de 10% no primeiro semestre de 2017, face ao período homólogo de 2016.

Sendo uma empresa âncora para a região, e o maior empregador privado no concelho do Satão, actualmente com 208 trabalhadores, a Cerutil constitui um pilar fundamental da economia local e regional. A uma equipa técnica, que conta com quadros qualificados, responsáveis pelo planeamento, design e produção, bem como trabalhadores com formação técnica e profissional, juntam-se a mais moderna maquinaria industrial e as tecnologias mais avançadas para a produção de 14 mil peças por dia, numa base 24/7. Nos próximos tempos temos planos para futuros investimentos que em breve serão realizados.

À margem do evento de comemoração dos 25 anos da empresa, Paulo Pires, Presidente Conselho Administração da Cerutil referiu que “Nos últimos anos temos vindo a consolidar os resultados positivos e a expandir os mercados internacionais, o que nos enche a todos de muito orgulho e nos dá força, confiança e motivação para continuarmos a trilhar o caminho do sucesso.”