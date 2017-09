Viseu acolhe caminhada solidária promovida por Alzheimer Portugal

A Alzheimer Portugal vai promover o Passeio da Memória, a maior iniciativa anual da Associação, no próximo dia 16 de setembro, em Viseu. A iniciativa insere-se nas comemorações do Mês Mundial da Doença de Alzheimer que pretende despertar a atenção da população portuguesa para a problemática das demências que afetam mais de 180 mil pessoas.

O Passeio da Memória “tem como objetivos informar e consciencializar sobre a importância de reduzir o risco de desenvolver demência, para os sinais de alerta da Doença de Alzheimer e, sobretudo, acerca da importância do diagnóstico atempado”, explica José Carreira, presidente da Alzheimer Portugal. E acrescenta “todas as famílias merecem que possamos ajudá-las desde logo no combate ao estigma, que é um dos grandes desideratos deste passeio”.

A iniciativa solidária que se realizará em Viseu, no dia 16 de setembro, terá inicio às 09h00 e o ponto de encontro será no Rossio – Praça da República.

A inscrição, que reverte integralmente para a Alzheimer Portugal, tem um custo de 5 euros. Para mais informações ou inscrições, pode consultar o site: http://passeiodamemoria.org

A Alzheimer Portugal é a única organização em Portugal, de âmbito nacional, especificamente constituída com o objetivo de promover a qualidade de vida das pessoas com doença de Alzheimer e dos seus familiares e cuidadores. Pode consultar o site da associação através do endereço www.alzheimerportugal.org

A Organização Mundial de Saúde estima que em todo o mundo existam 47.5 milhões de pessoas com demência, número que pode atingir os 75.6 milhões em 2030 e quase triplicar em 2050 para os 135.5 milhões. A doença de Alzheimer assume, neste âmbito, um lugar de destaque, representando cerca de 60 a 70% de todos os casos de demência (World Health Organization [WHO], 2015).