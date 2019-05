Viseu acolhe Dia Nacional da Gastronomia

Festa dos sabores portugueses decorre este ano em Viseu, cidade que se assume em 2019 como Destino Nacional de Gastronomia

Nos dias 8 e 9 de junho, o Solar do Vinho do Dão, em Viseu, recebe a 4.ª edição do Dia Nacional da Gastronomia, com um vasto programa que pretende celebrar o melhor de Portugal à mesa. Por entre os momentos “Palcos”, “Exposições”, “Tours Gastronómicos” e “Jantar Solidário”, vão passar os melhores profissionais do setor da restauração e hotelaria, a par dos amantes de gastronomia, vindos de todo o país.

A apresentação do projeto decorre esta quarta-feira, 29 de maio, no Solar do Vinho do Dão. Neste ato público, agendado para as 15h30, estarão presentes o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, o Vereador da Cultura e Turismo, Jorge Sobrado, além de representantes da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas (FPCG), Clube de Produtores Continente, Turismo do Centro e Turismo de Portugal.

A Assembleia da República aprovou em junho de 2015, por unanimidade, um projeto de resolução que institui o Dia Nacional da Gastronomia. Depois de Aveiro, Lisboa e Vila Nova de Gaia, é a vez de Viseu acolher a comemoração da Gastronomia. É organizado pela Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas (FPCG), e coorganizado pelas Edições do Gosto.