VISEU ACOLHE PELA PRIMEIRA VEZ CONGRESSO NACIONAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Mais de um milhar de participantes ao longo de três dias são recebidos no Pavilhão Multiusos.

Entre 25 e 27 de outubro, o Pavilhão Multiusos de Viseu acolhe a 38ª edição do Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia, numa organização da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia (SPOT). É a primeira vez que este congresso se realiza fora dos grandes centros urbanos do litoral.

São esperados mais de mil participantes num Pavilhão Multiusos ajustado às necessidades do evento, com cinco salas de conferências a funcionar em simultâneo e espaço para mais de 60 expositores.

Viseu acolhe o Congresso no ano em que se assinalam 60 anos do serviço de ortopedia do Centro Hospitalar Tondela-Viseu.

O impacto económico na região faz-se sentir desde já, com a ocupação hoteleira na sua lotação máxima para as datas do evento. As empresas contratadas para prestar apoio ao evento são também maioritariamente da região.

A Viseu Marca confere à SPOT o apoio à organização executiva do congresso, promovendo a cidade como destino para grandes eventos e dando os primeiros passos daquela que será uma das áreas de trabalho do VISEU ARENA.

A sessão de abertura tem lugar na quinta-feira, dia 25 de outubro, pelas 18H30, e contará com a presença do Presidente da Câmara, Almeida Henriques, e do Vereador da Cultura e Diretor da Viseu Marca, Jorge Sobrado.

O programa completo do evento e outras informações estão disponíveis em http://www.spot.pt/congresso.aspx.