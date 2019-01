VISEU, ANOS 1980/1990, encontro & conversa

Eis o mote:

A cultura em Viseu agora é uma polifonia — há sempre muitas vozes, muitos artistas, muitos colectivos, à procura de públicos, a interagir com os públicos, a criar públicos. Não foi sempre assim. Nos anos de 1980 e 1990, a cidade cultural era uma monotonia em monofonia cujo rame-rame ia sendo perturbado primeiro só pelo Cine Clube de Viseu, depois também pela Área Urbana. E muito do trabalho cineclubista ocorreu no Auditório de cem lugares da CMAM. No dia 19 de Janeiro vamos relembrar aquele Auditório e aquela Casa-Museu onde nasceu e irradiou muito do que existe agora de cultural em Viseu.