Viseu assinala o Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos

Uma performance de rua, protagonizada por atores profissionais, crianças, jovens estudantes do ensino superior e seniores institucionalizados, assinala em Viseu, esta quinta-feira, 18 de outubro, o Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos.

Trata-se de uma iniciativa do Município de Viseu, membro da Rede Regional do Centro de Apoio e Proteção às Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, realizada em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Viseu, Escola Superior de Saúde de Viseu e Zunzum – Associação Cultural.

Esta campanha de proximidade, que visa sensibilizar a sociedade em geral para esta temática, decorre a partir das 14h00, na Rua Formosa e no Rossio.

Instituído pela União Europeia em 2007, o Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos será assinalado de igual modo em todas as capitais de distrito da região Centro.