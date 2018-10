Viseu coloca em marcha grande operação de reabilitação

Município aprova participação no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, o que permitirá avançar com a reabilitação de oito edifícios do Centro Histórico

O Executivo da Câmara Municipal de Viseu aprovou no dia 18 de outubro, com os votos contra dos vereadores do PS, a participação do Município no subfundo ImoViriato, integrado no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE).

Viseu torna-se, desta forma, no segundo município do país a avançar com este instrumento que visa o desenvolvimento de projetos de reabilitação de imóveis e a promoção do arrendamento.

Este subfundo ImoViriato é dedicado em exclusivo a Viseu, tendo um valor inicial superior a dois milhões de euros. O Município participa no ImoViriato com a entrada de oito imóveis, no valor de 1,443 milhões de euros.

Após a reabilitação, reforça-se a oferta de habitação no Centro Histórico, mas também se investe na criação de residências para estudantes.

Nos edifícios a reabilitar neste âmbito encontram-se também as futuras instalações dos SMAS/Águas de Viseu e da SRU Viseu Novo, que passarão, respetivamente, para a Travessa de São Domingos, junto à Rua do Comércio, e para a Rua Direita.

No quadro do FNRE, as rendas a praticar serão sempre inferiores aos valores de mercado para as respetivas zonas.

Este Fundo e as operações de reabilitação serão geridas pela Fundiestamo, sociedade de capitais públicos, em quem a Secretaria de Estado da Habitação delegou a gestão deste instrumento de política de Habitação.

Para o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, “esta aposta permite robustecer a estratégia de investimento na recuperação do Centro Histórico de Viseu”, “está em linha com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e aumenta a oferta habitacional a preços controlados, facilitando o regresso de famílias ao centro da cidade”.

“Estamos a falar de uma grande operação de reabilitação urbana em zonas importantes do nosso Centro Histórico”, remata.