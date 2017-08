Viseu Dão Lafões lança Concurso Público para implementação da Rede de Percursos de Natureza

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, no âmbito do projeto “Produtos Turísticos Integrados da Região Viseu Dão Lafões”, candidatado ao Programa Operacional Regional do Centro – Centro 2020, lançou um Concurso Publico no valor de 500.000,00€ para a implementação da Rede de Percursos de Natureza de Viseu Dão Lafões que compreende a aquisição e instalação da sinalética.

A CIM e os municípios associados pretendem, agora, desenvolver e implementar o projeto, articulado com a estratégia regional para o sector do turismo e assentes nos recursos endógenos da região.

Desta forma, serão realizadas intervenções de qualificação e sinalização de um conjunto de percursos pedestres, contribuindo para a sua valorização, divulgação e melhoria das condições de visitação.

Este projeto tem como objetivo reforçar o posicionamento da região como destino turístico de excelência, nomeadamente através do aumento do número de visitantes aos espaços patrimoniais, do incremento do número espetadores para eventos de animação, da realização de ações de valorização dos produtos endógenos e, complementarmente, do aumento número de dormidas e estada média de turistas na região.

Destaca-se, ainda, a aposta na criação de um produto compósito de Turismo de Natureza associado aos Percursos Pedestre, Ecopistas e Subidas Épicas “Bike Roads”.

São notáveis os esforços da CIM Viseu Dão Lafões no desenvolvimento do Plano Estratégico de Turismo de Natureza e prova disso foi a candidatura já submetida, ao Programa Valorizar, para a construção da Ecopista do Vouga.

Com a transformação da antiga linha ferroviária do Vouga, que se vem associar aos cerca de 50km da Ecopista do Dão, projeto vencedor de vários prémios internacionais, o território passará a ter uma das maiores ecopistas da Península Ibérica.

Este produto compósito de turismo de natureza permitirá a estruturação de produtos turísticos de itinerância com a duração de dois ou mais dias, sendo passível de integrar outros recursos, como sejam, do turismo cultural ou patrimonial, bem como envolver os diversos operadores privados do território.

Segundo o Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, com o lançamento desta empreitada, dá-se início á execução da candidatura intermunicipal dos Produtos turísticos Integrados, cujo investimento global ascende a mais de 1,8 milhões de euros.