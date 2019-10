Viseu debate os desafios da mulher jovem com cancro da mama

O Auditório do Hospital CUF Viseu vai ser palco do Encontro “Os desafios da mulher jovem com cancro da mama”, um encontro informal, promovido pela Unidade da Mama CUF, cujo objetivo é debater os grandes desafios vividos pelas mulheres jovens (<45 anos) com diagnóstico de cancro da mama: impacto na qualidade de vida conjugal, na maternidade ou no adiar dessa vontade, na imagem pessoal, nas questões laborais e no futuro.

O encontro marcado para Viseu vai ter como temas centrais “O impacto na imagem pessoal e a importância da autoconsideração e as questões da hereditariedade” com presença de Helena Gervásio, coordenadora de Oncologia do Hospital CUF Viseu, Francisco Cortez Vaz, coordenador de Ginecologia/Obstetrícia da CUF Viseu, Carlos Rangel, Cirurgião Plástico e Suzana Lucas, Psicóloga e Sexóloga também da CUF Viseu. O encontro conta ainda com o testemunho de duas jovens mulheres com a sua experiência de cancro da mama.

Esta ação faz parte do programa #1500razões para estarmos próximos, um conjunto de iniciativas que assinalam os 12 anos da Unidade da Mama CUF.