Viseu – Detido por furto em residências

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, no dia 30 de julho, deteve um homem de 42 anos, por furto em residências, no concelho de Viseu.

Na sequência de uma investigação que durou cerca de 15 dias, despoletada pela prática de três furtos em residência ocorridos no mês de julho, foi possível apurar que o suspeito arrombava as portas e janelas das residências que pretendia furtar, sendo o mesmo intercetado quando se encontrava a tentar vender o material furtado.

Na sequência das diligências foi realizada uma busca domiciliária que culminou na recuperação do seguinte material:

· Cinco de brincos;

· Três anéis;

· Dois fios em ouro;

· Um relógio;

· 40 euros em numerário .

O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi presente no dia 31 de julho, ao Tribunal Judicial de Viseu, tendo ficado sujeito à medida de coação de apresentações diárias no posto policial da sua área de residência.