Viseu e Penalva do Castelo – 6 detidos e apreendidas cerca de 11 mil doses de haxixe

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Mangualde, dia 29 de julho, deteve seis homens com idades compreendidas entre os 16 e os 32 anos, pelos crimes de tráfico de estupefacientes, nos concelhos Viseu e Penalva do Castelo.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de nove meses, apurou-se que os suspeitos abasteciam consumidores daqueles concelhos, tendo sido dado cumprimento a dez mandados de busca, dos quais seis em domicílios e quatro em veículos, que culminaram na apreensão do seguinte:

· 10 920 doses de haxixe;

· Quatro veículos;

· 570 euros em numerário;

· Nove telemóveis;

· Um computador.

Os detidos vão ser presentes hoje, dia 29 de julho, no Tribunal Judicial do Sátão.

Esta ação contou com a colaboração com o Núcleo de Investigação de Santa Comba Dão, do Posto Territorial de Penalva do Castelo e da Polícia de Segurança Pública.