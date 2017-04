Viseu e Vinhos do Dão à prova no Porto

A cidade de Viseu e a região vitivinícola do Dão promovem-se, em parceria, até 22 de Abril, na baixa da cidade do Porto, com a ambição de seduzir e conquistar os interesses de turistas e consumidores.

A Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Dão estreia a iniciativa “Dão Invicto”, mostrando os néctares da região, ao mesmo tempo que, em 2017, o Município de Viseu promove o “Ano Oficial para Visitar Viseu”, procurando sustentar um crescimento de fluxos turísticos na cidade de Viriato.

A promoção dos vinhos do Dão em 24 restaurantes aderentes no eixo Flores-Mouzinho arrancou, já a 15 de Abril.

Por outro lado, 30 produtores e marcas de vinhos do Dão e 10 empresas turísticas de Viseu aderem e participam da iniciativa no fim-de-semana de 21 e 22 de Abril, com uma agenda cheia de eventos, demonstrações, visitas virtuais, workshops, concertos e apresentações.

A iniciativa conta com o apoio institucional e de acolhimento do Município do Porto e da Misericórdia do Porto, que cederá o espaço dos claustros do MMIPO – Museu da Misericórdia do Porto, em pleno centro histórico da Invicta, na rua das Flores, para uma agenda de ações promocionais.

Para as duas instituições “região e cidade complementam-se e oferecem hoje uma atratividade renovada no mercado interno e ibérico.

Os vinhos do Dão farão prova no Porto , enquanto Viseu se revelará como “destino feliz e trendy”.

O presidente da CVR Dão, Arlindo Cunha, destaca “a redescoberta dos vinhos do Dão pelo mercado nacional. Nos últimos três anos, a região cresceu 18% no volume de vendas, certificando atualmente 15 milhões de litros de vinhos”.

Por sua vez, no seu “Ano Oficial”, Viseu procurará confirmar e consolidar a tendência de crescimento do número de dormidas na cidade registado nos últimos três anos: 13% em 2014, 18% em 2015, aproximadamente 20% em 2016 (estimativa provisória do Turismo do Centro), atingindo um volume aproximado de 170 mil dormidas.

Em 2017, o Município acalenta a expectativa de chegar aos 200 mil hóspedes.

Almeida Henriques acredita que “Viseu está no ponto ideal para ser redescoberto como destino turístico de excelência”, dispondo de “fortes atributos históricos e patrimoniais, vinhateiros, ambientais e qualidade de vida”.

Na agenda da presença promocional de Viseu na Invicta apresenta-se a “1ª visita guiada a Viseu no Porto”, que se realizará na tarde de sábado, 22 de Abril, conduzida pelo historiador Joel Cleto.

A visita — de carácter inédito — explorará as múltiplas afinidades mitológicas, históricas, culturais e artísticas entre as cidades do Porto e de Viseu, desde tempos anteriores à nacionalidade até à contemporaneidade, passando pelas primeiras obras do Renascimento nas duas cidades.

Na bagagem, Viseu levará ao Porto um conjunto de tecnologias virtuais turísticas com experiências “imersivas”, “made in Viseu”, nomeadamente o projeto “VIKE” e a APP Viseu 360º.