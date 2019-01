VISEU ENTRA COM “PÉ DIREITO” NA FITUR

Presença regista excelente recetividade de públicos e parceiros.

Viseu celebrou, hoje, a sua estreia na Feira Internacional de Turismo (FITUR), que decorre em Madrid até domingo, dia 27 de janeiro. O stand da cidade e a agenda de programação têm registado, neste primeiro dia, uma elevada adesão por parte do público e de vários parceiros.

O Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, destaca a “atitude irreverente de Viseu”, que “já marca esta que é a estreia de Viseu na FITUR”.

Município de Viseu e VISEU MARCA colaboram na organização ao longo de cinco dias, com várias atividades diárias relacionadas com a Cultura, Lifestyle e Gastronomia. Os visitantes poderão assistir à apresentação de roteiros turísticos e da agenda anual de eventos, animações musicais e de magia, e até experienciar provas gastronómicas de sabores da região.

A Feira de São Mateus, a grande feira popular de Viseu, conhecida e apreciada pelos visitantes espanhóis, será uma das porta-bandeiras nesta promoção turística da cidade e da região.

Jorge Sobrado, Diretor da VISEU MARCA e Vereador da Cultura, Património, Turismo e Marketing Territorial, afirma que “uma agenda de eventos sem direito a pausas dá vida ao stand de Viseu na FITUR. Reafirmamos Viseu – e agora fora de portas – como destino que oferece um mix irresistível que combina património e eventos com os vinhos e a gastronomia”.

A proximidade geográfica, as boas acessibilidades e a oferta turística variada de Viseu ao nível do Património, Cultura, Vinhos & Gastronomia são alguns dos fatores que favorecem a promoção da cidade no mercado espanhol.

Em março, Viseu marcará presença, pelo quarto ano consecutivo, na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, onde defende o estatuto de Melhor Stand Público – Programação, alcançado em 2018, ano de “Viseu, Cidade Europeia do Folclore”. A Viseu Marca será uma vez mais parceira do Município nesta presença.