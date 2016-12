Viseu entra em 2017 com espetáculo de teatro aéreo

É no Adro da Sé, em pleno Centro Histórico, que terão lugar as comemorações da passagem de ano, em Viseu. As boas-vindas ao ano 2017 serão de olhos postos nos céus, numa grande performance de teatro aéreo pelo grupo de teatro experimental espanhol Voalá.

“Voalá Station” é o nome do espetáculo de comédia musical aérea, que reúne a arte da poesia, do movimento e da música a 30 metros de altura. A criação artística narra uma história acompanhada de interpretações originais e musicais ao vivo, procurando transmitir ao público emoções e sensações através da performance visual. O espetáculo estreou em 2008, em Santiago do Chile, e desde então percorreu já mais de 20 países, apresentando-se em grandes festivais de cultura mundiais.

A programação de passagem de ano terá início a partir das 23 horas do dia 31 de dezembro, ao som do DJ Wilson Honrado, da Rádio Comercial. À meia-noite, o cenário enche-se de cor e luz com o espetáculo piromusical “Lendas do Rock”, ao qual se segue o momento de teatro aéreo. A animação das primeiras horas de 2017 continuará a cargo do DJ Wilson Honrado, a partir das 00H45 do dia 1 de janeiro.

O espetáculo “Voalá Station” é realizado pelo grupo de teatro experimental espanhol Voalá e conta com a direção e autoria de Roberto Strada e Gastón Iungman. O espetáculo tem a duração aproximada de 45 minutos.