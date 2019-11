VISEU ESTÁ ENTRE OS LOCAIS MAIS DESEJÁVEIS PARA SE VIVER EM PORTUGAL?

A Imovirtual recentemente conduziu um estudo abrangente sobre todos os distritos de Portugal, medindo quantitativamente as características de cada local. Um total de 18 distritos foram incluídos no estudo e, após distribuir pesquisas e receber respostas de 15.000 pessoas, os resultados concluíram o que os portugueses mais querem na área em que vivem e quais locais podem fornecer o que desejam.

O estudo mostrou que, em geral, as pessoas pesquisadas estavam mais satisfeitas com a qualidade e a segurança do ar, mas consideravam que os espaços de transporte público e saúde eram as principais áreas que careciam de qualidade suficiente. Os fatores considerados no questionário foram: segurança, limpeza, estacionamento, transporte público e qualidade do ar, entre outros, e foram classificados em uma escala de 1 a 5.

Viseu, uma cidade no norte de Portugal, famosa por seu vinho do Dão, teve um desempenho excepcional no estudo, liderando várias categorias, como limpeza geral, segurança e uma abundância de vagas de estacionamento. A cidade fez tão bem que alcançou uma das médias mais altas de todos os distritos estudados, com uma pontuação média de 3,94, ficou atrás apenas de outras duas áreas, ocupando o terceiro lugar em todos os distritos de Portugal. A média foi elevada maciçamente como por uma categoria específica, com a “segurança” recebendo 4,35, a mais alta de qualquer categoria de todos os distritos de Portugal.

O distrito está situado na região norte, cercado por vizinhos que também tiveram alta pontuação no estudo. A pontuação provavelmente foi ajudada pelo domínio econômico do distrito, descrito como um “centro econômico”, que também serve como sede do conglomerado internacional Visabeira. Sendo um dos únicos três distritos com média acima de 3,9, fica claro que Viseu é um dos lugares mais desejáveis ​​para se viver em todo o país.

Viseu tem origens que remontam ao período celta e, após sua romanização, viu um enorme crescimento populacional, criando uma enorme quantidade de história que é se encontra estampada nos limites da cidade. O renomado Museu Nacional Grão Vasco é um testemunho da história da região, contendo um grande compilado de artes que contam mais um pouco sobre esse distrito, incluindo obras de muitos pintores famosos renascentistas portugueses.

De fato, está claro porquê os moradores de Viseu estão tão satisfeitos com sua cidade, visto que além da alta qualidade e eficiência da limpeza e segurança, Viseu possui um clima ameno agradável onde a temperatura média nunca é abaixo de 11 graus e com uma indústria de artesanato em expansão (focada em artesanato como cerâmica preta e bordado), se mostrando como um lugar perfeito para descontrair. Além da história secular, Viseu também se destaca pela sua natureza imponente com horizontes de tirar um fôlego na Serra da Caramulo, não esquecendo de aproveitar a tranquilidade e as qualidades terapêuticas das Termas de São Pedro do Sul.