Viseu estreou-se na FITUR com balanço muito positivo

Em Madrid, foram mais de 30 mil os visitantes da feira de turismo que contactaram com o stand de Viseu. “Visitviseu” alcançou 82 mil pessoas em cinco dias”

O Município de Viseu e a Viseu Marca fazem um balanço muito positivo da primeira participação do destino Viseu na FITUR – Feira Internacional de Turismo de Madrid, que se realizou entre 23 a 27 de janeiro.

“A estreia de Viseu na FITUR destacou-se por uma presença ativa e diferenciada, onde demos a conhecer boa parte dos nossos atrativos turísticos. Demos um passo fundamental para o aumento do reconhecimento do destino no mercado espanhol e estaremos de regresso em 2020”, avançou o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques.

Com uma agenda musical, de demonstrações e apresentações, de provas gastronómicas e momentos de magia, o stand de Viseu conquistou mais de cerca de 30 mil visitantes, com expressiva maioria de público espanhol.

Para o Vereador da Cultura e Turismo e Diretor da Viseu Marca, Jorge Sobrado, “a experiência permitiu confirmar que o mercado espanhol tem em Viseu um destino à medida das suas preferências, com um mix de atributos de excelência ligados à gastronomia e vinhos, ao património e à cultura, durante todo o ano e ideal para famílias”.

No ano em que Viseu se afirma como “Destino de Gastronomia”, os sabores da região foram cartões-de-visita dos 5 dias da presença de Viseu na feira. Pela mão do Chef Diogo Rocha, embaixador de Viseu, houve lugar para degustações de alguns dos pratos mais típicos da região.

Ao longo dos 5 dias, o portal turístico de Viseu, o www.visitviseu.pt, englobando o site e respetivas redes sociais, alcançou de cerca de 82 mil pessoas. Para além disso, em janeiro de 2019, o site bateu um recorde de visitantes comparativamente aos anos anteriores.

A presença de Viseu na FITUR pode ser recordada no Facebook e Instagram “Visit Viseu”, onde foram sendo partilhadas imagens dos vários momentos.