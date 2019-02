Viseu: Festival da Francesinha com cerveja artesanal

A cervejaria Antártida no Palácio do Gelo Shopping, em Viseu, promove a partir de quinta-feira, 21 de fevereiro, um festival de francesinhas que inclui uma seleção de cervejas artesanais Super Bock. Na quinta-feira ao almoço e na sexta-feira ao jantar há apresentação e degustação de cerveja artesanal conduzida por uma “beer sommelier”.

Até sábado, dia 23 de fevereiro, será possível degustar os diferentes menus disponíveis na cervejaria Antártida, que, por apenas 11 euros, oferece uma francesinha a gosto e uma cerveja artesanal. Da clássica francesinha às novas variações e adaptações – de porco, peru ou vitela, alheira e marisco -, há vários motivos para rumar à Antártida a partir de quinta-feira. Com ou sem ovo e mais ou menos picantes, as francesinhas podem ser acompanhadas por batatas fritas, sendo as opções variadas para agradar aos diferentes paladares.

As francesinhas poderão ser saboreadas com as cervejas artesanais da Super Bock Selecção 1927 que terá à disposição no restaurante uma “beer sommelier” a orientar os clientes para as melhores opções. A profissional estará na cervejaria Antártida no dia 21 ao almoço e no dia 22 durante o jantar.