Viseu Happy Green Hour

Happy Green Hour/Conversas Orgânicas

“Happy Green Hour” é um evento criado pela actriz Sandra Cóias e Maria de Oliveira Dias, uma conversa informal sobre alimentação e lifestyle saudável e 100% vegetal, com degustação de deliciosas iguarias, oferta de brindes, envio de um ebook de receitas a cada participante.

Ambas sabem como é possível mudar a nossa alimentação tornando-a mais saudável, aprendendo a proteger a sua saúde, da sua família e do planeta.

É importante, cada vez mais, ter noção do papel da alimentação no nosso dia a dia e de como as nossas escolhas influenciam o nosso bem estar físico, mental e até mesmo o mundo que nos rodeia.

Explicar a importância das refeições e de como estas desempenham um papel fundamental na nossa energia diária, na concentração e o nosso peso, aprender a ouvir o nosso relógio biológico, alimentação para bebés e crianças, saber escolher os verdadeiros alimentos, perceber os impactos que as nossas escolhas diárias têm no planeta e na saúde, e como fazer uma lista de compras, entre outros temas, enfim, pequenos passos no dia a dia que podem ter grandes impactos na sustentabilidade do planeta e na nossa saúde, sem por isso abdicarmos dos prazeres do palato!

O conhecimento, a troca de experiências inspira, motiva e faz toda a diferença na vida das pessoas.

As “Happy Green Hours” prometem ser inesquecíveis e mudar a vida das pessoas.

Sandra Cóias

O valor de cada participante é de 25€

Inscrições para o mail: happygreenhour@gmail.com