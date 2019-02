Viseu – Identificados suspeitos do furto de 20 mil euros

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, no dia 6 de fevereiro, identificou dois homens de 38 e 52 anos e uma mulher de 25 anos, pela prática do crime de furto, no concelho de Viseu.

Um homem, de 63 anos, denunciou à GNR que tinha sido vítima de um furto de 20 mil euros em numerário, alegando que andava com o dinheiro no bolso, porque não o queria ter no banco. Esta situação obrigou a vítima a passar necessidades e a viver da ajuda de outras pessoas. Das diligências efetuadas, os militares chegaram aos suspeitos do furto, tendo realizado duas buscas domiciliárias, o que possibilitou recuperar 10 mil euros e apreender alguns bens adquiridos com o dinheiro furtado.

Os três identificados foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.