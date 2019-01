VISEU MARCA ABRE INSCRIÇÕES PARA PRIMEIROS “NOIVOS DE SÃO MATEUS”

Casais podem concorrer até 15 de Janeiro e ter uma cerimónia de casamento de sonho, em plena Feira de São Mateus, com várias ofertas

A Viseu Marca lança a primeira edição dos “Noivos de São Mateus”, tendo em vista a sua realização na Feira de São Mateus de 2019 ou 2020. As candidaturas estão já abertas para os casais interessados. A Viseu Marca e um conjunto de marcas associadas apoiarão a realização do copo de água, o vestido da noiva e a viagem de lua-de-mel.

Até 15 de Janeiro, os casais poderão apresentar a sua candidatura no site da Feira de São Mateus. Bastará que sejam naturais ou residentes no distrito de Viseu e que detenham uma motivação especial para associar o momento do seu enlace à guardiã das feiras populares do país.

A ficha de inscrição está disponível no site da Feira, ou presencialmente, nas instalações da VISEU MARCA, no Pavilhão Multiusos de Viseu.

A iniciativa enquadra-se na estratégia de revitalização do certame, traduzida quer na recuperação de grandes tradições como na criação de novas memórias.