VISEU MARCA E ALTICE CELEBRAM AMANHÃ PARCERIA PARA A FEIRA DE SÃO MATEUS 2019

Associação é a parceira principal do Município de Viseu na BTL 2019.

A partir de amanhã, quarta-feira, e até dia 17 de março, o destino e a marca Viseu voltam a promover-se na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, pelo quarto ano consecutivo. A VISEU MARCA associa-se ao Município de Viseu na organização desta presença e ação promocional, defendendo o estatuto da cidade enquanto “Melhor Stand Público 2018”.

Durante o certame, a VISEU MARCA apresentará novidades da sua programação para 2019, mas também novas marcas e parceiros dos eventos que organiza.

Pelas 12H30, a associação de city marketing de Viseu celebra com a ALTICE o contrato de parceria e patrocínio à Feira de São Mateus 2019. Marcam presença nesse momento o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, e o Vereador da Cultura e Gestor da Feira, Jorge Sobrado, o CEO da ALTICE PORTUGAL, Alexandre Fonseca, e a Presidente da Direção da VISEU MARCA, Cristina Paula.

Pelas 16H são apresentados os novos Embaixadores de Viseu, uma iniciativa desenvolvida pela VISEU MARCA desde 2017.

Na quinta-feira, 14 de março, será revelado novo parceiro da Feira de São Mateus 2019, uma grande marca nacional que assume pela primeira vez o estatuto de “patrocinador principal”.

Já no sábado, 16 de março, a “guardiã das feiras populares” ocupa, também, um lugar especial. Pelas 17 horas, será anunciada uma grande surpresa para o cartaz musical de 2019, que se irá juntar aos nomes já confirmados de Ludmilla, Natiruts, Gipsy Kings, Pedro Abrunhosa, Carolina Deslandes, Fernando Daniel, ÁTOA e Piruka e Jimmy P.

Ao longo de cinco dias, o mote de comunicação de 2019, “Destino de Gastronomia”, dá vida ao stand de Viseu. A arquitetura de um “restaurante-jardim” marcará a mais importante feira de turismo do país e o pulsar do pavilhão 2 do certame. A agenda de programação promete vários momentos de fazer crescer água na boca, nos quais a gastronomia beirã é a rainha.

O espaço da Cidade-Jardim apresentar-se-á como um autêntico “restaurante”, equipado com duas cozinhas completas. Chefs, cozinheiros de restaurantes da região e produtores de vinhos do Dão serão os protagonistas de showcookings, com degustações de pratos típicos, acompanhados de provas de néctares do Dão.

Os Chefs Diogo Rocha (Embaixador de Viseu), Luís Almeida e Hugo Marques são presenças já confirmadas. Também os Restaurantes Santa Luzia, Mesa da Sé, O Cortiço, Muralha da Sé, Chocolataria Delícia, Velvet e Pastelaria Amaral marcarão presença na BTL, no stand de Viseu.

Para além dos sabores de Viseu, outros atributos identitários estarão em destaque, assim como a agenda de eventos para 2019 e momentos de animação com ilusionismo e oferta de souvenirs da cidade.