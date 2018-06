VISEU MARCA tem nova Direção

Cristina Paula Gomes, Jorge Sobrado e Pedro Figueiredo compõem a Direção até final de 2019

A VISEU MARCA apresenta uma nova direção até final de 2019. A associação – detida pelo Município de Viseu, a Associação Empresarial da Região de Viseu (AIRV) e a Confederação Empresarial da Região de Viseu (CERV) – elegeu a advogada Cristina Paula Gomes para Presidente.

O atual diretor Jorge Sobrado, Vereador da Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Viseu, mantém-se em funções, sendo a direção completa pelo empresário, e também diretor da AIRV, Pedro Figueiredo.

João Cotta (atual Presidente da AIRV e do CERV) e o empresário Olavo Sousa, que integravam a Direção da VISEU MARCA desde a criação da Associação, em 2016, cessam agora funções. O Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, salienta “o seu importante papel no lançamento deste instrumento de marketing territorial de Viseu e numa estruturação institucional rigorosa e modernizadora”.

Cristina Paula Gomes, com 49 anos, é advogada e natural de Viseu. A Presidente tem uma vasta experiência profissional na área do Direito e é profunda conhecedora das dinâmicas sociais e culturais de Viseu. É deputada da Assembleia Municipal de Viseu há quase 10 anos.

Pedro Figueiredo, empresário formado em gestão financeira, detém e gere atualmente a empresa “Quinta Vale das Escadinhas”, responsável pela produção dos vinhos “Quinta da Falorca”. É diretor da AIRV, Presidente da Associação de Produtores Engarrafadores da Região Demarcada do Dão e, por inerência, membro do Conselho Geral da Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR Dão).

Jorge Sobrado manterá a responsabilidade, que vem exercendo desde a fundação da associação, como Gestor da Feira de São Mateus e Presidente da Comissão Especializada da Marca e Eventos.

A VISEU MARCA é uma associação de marketing territorial de Viseu, uma plataforma de promoção e criatividade da marca Viseu, responsável pela gestão da Feira de São Mateus e a programação de eventos com potencial turístico e de envolvimento comunitário.