Viseu mobiliza-se para levar as crianças e jovens do CAT à Disneyland Paris

Viseu Xmas Run 2018 decorre no próximo dia 16 de dezembro e espera a adesão de milhares de pessoas. Corrida e caminhada solidárias pretendem concretizar o sonho de crianças e jovens

O Município de Viseu, em articulação com a Santa Casa da Misericórdia de Viseu e com o envolvimento e apoio de toda a comunidade viseense, irá organizar no próximo domingo, dia 16 de dezembro, o Viseu Xmas Run 2018 – A Corrida 100% Solidária, que tem como objetivo aliar a atividade física à solidariedade. Concretizar o sonho de levar as crianças e jovens do Centro de Acolhimento Temporário (CAT) de Viseu à Disneyland Paris é o propósito do evento deste ano.

“O Município desafia todos os viseenses a associarem-se a esta causa e a partilharem este sonho, demonstrando, de forma inequívoca, que quando acreditam, se envolvem e trabalham em conjunto, conseguem alcançar todos os objetivos a que se propõem”, apela o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques.

A menos de uma semana da sua realização, foram já muitos os que se associaram a esta causa solidária, nomeadamente ginásios, clubes desportivos, grupos de corrida e muitas empresas, que disponibilizaram gratuitamente os seus meios para que o Viseu Xmas Run 2018 seja um sucesso, quer ao nível da organização desportiva, quer ao nível da receita necessária para alcançar o seu objetivo principal.

“Poder realizar o meu sonho no Natal é mais do que algum dia imaginei. Fazê-lo com a ajuda de todos é o verdadeiro espírito da época. Vamos conseguir levar estas crianças à Disney provando que todos têm direito a ser crianças”, acrescenta a Vereadora do Desporto, Cristina Brasete.

A prova terá uma caminhada de 5km e uma corrida de 10km, com a partida às 10h30 do Rossio. A concentração dos participantes e abertura do secretariado no dia da prova está prevista para as 08h00, estando programada a sessão de aquecimento para as 09h30.

As inscrições têm um custo de 4 e 8 euros e podem ser realizadas através da plataforma online www.prozis.com/viseuxmasrun, nos espaços municipais – Pavilhão Cidade de Viseu e Sala Pórtico do Fontelo – ou junto dos ginásios aderentes: Stargym, Forlife, Desafio Fit, FFitness, Body Lab e L’itFit, Fitness Hut e Hobbyvida.

Os participantes na caminhada terão direito a um fato de Pai Natal e os da corrida terão uma t-shirt técnica Viseu Xmas Run 2018 e a um gorro de Natal.

O Município sensibiliza ainda para a possibilidade dos interessados se poderem voluntariar para colaborar na organização do evento, devendo os interessados enviar um email com nome, data de nascimento e contacto para a Divisão de Desporto e Juventude através do email viseuativo@cmviseu.pt.

Mais informações na página institucional de facebook Viseu Ativo em https://www.facebook.com/viseuativo.