Viseu Novo SRU lança concurso público para reabilitação do antigo Orfeão de Viseu

Com um valor de 947.760,88 mil euros e um prazo de execução de 18 meses, esta intervenção permitirá devolver à comunidade um dos edifícios mais emblemáticos do Centro Histórico

A Viseu Novo SRU procedeu ao lançamento do concurso público para a reabilitação do antigo Orfeão de Viseu, localizado na Rua Direita. Com a presente obra pretende-se reabilitar e ampliar este emblemático edifício do Centro Histórico, perpetuando a memória do espaço e mantendo a integralidade do mesmo.

Com um valor de 947.760,88 mil euros e um prazo de execução de 18 meses, esta intervenção consistirá o reforço estrutural do desvão e estrutura da cobertura, incluindo a substituição do seu revestimento, aplicação de todas as infraestruturas necessárias ao seu funcionamento, ampliação com um novo corpo (na sua parte posterior) e arranjo geral do logradouro.

“Este será um dos edifícios que vai ficar para a história da reabilitação de Viseu e até do país, como um excelente exemplo de como pondo a ciência, o know-how das universidades ao serviço da reabilitação se conseguem fazer boas reabilitações”, salienta o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, adiantando que “com esta intervenção, num edifício emblemático, continuamos a criar âncoras no nosso Centro Histórico”.

A reabilitação geral deste edifício assegura o restauro de todas as suas componentes que o tornam distintivo, nomeadamente azulejos, escadarias, tetos, lanternim e salões.

Com esta profunda reabilitação, este carismático edifício será devolvido à comunidade, recuperando-se as atividades culturais aí desenvolvidas, permitindo que no “corpo” novo seja instalado um equipamento de apoio pedagógico.

Com esta intervenção, são já quase uma dezena de edifícios intervencionados na Rua Direita, reforçando a disponibilização de espaços habitacionais e de atividades económicas.