VISEU PROMOVE REUTILIZAÇÃO DE LIVROS ESCOLARES

O Município de Viseu passou a integrar a rede do Programa SPIN, uma plataforma de reutilização de manuais escolares digital e intermunicipal. Desenvolvido em parceria com a Book in Loop, o Programa SPIN Viseu surge assim como uma ferramenta ao dispor de todos de forma a garantir que todas as famílias têm acesso a manuais escolares por 20% do valor que pagariam.

Almeida Henriques, Presidente da Câmara de Viseu, salientou a vantagem deste projeto tanto no que concerne à sustentabilidade financeira das famílias, como também no que diz respeito à sustentabilidade ambiental. Promovendo a economia circular.

Para aderir ao projeto basta entregar os manuais, válidos e em bom estado, ao programa SPIN, recuperando depois até 20% do valor de cada manual. Além deste processo é ainda possível adquirir os manuais para o próximo ano letivo com 60% de desconto.

Na apresentação do programa às Escolas, Juntas de Freguesia e Associações de Pais a Vereadora com o pelouro da Educação indicou a disponibilidade do Gabinete de Educação em ajudar todas as famílias que tenham interesse em candidatar-se e que tenham alguma dificuldade em cumprir os seguintes passos:

1- Entrega dos Manuais Usados:

Depois de criada a conta, o munícipe deve registar os manuais que pretende entregar, podendo fazê-lo através de duas simples formas:

a. Website spinViseu.pt: na sua conta SPIN, basta escrever o número ISBN do manual para registar o livro. Automaticamente o sistema devolverá a informação sobre o manual em causa.

b. App Smartphone: com a aplicação do Programa SPIN, basta apontar a câmara do telemóvel para o código de barras do livro e, automaticamente, o livro fica registado.

Reserva dos Manuais para o próximo ano:

Também na sua conta, o munícipe pode reservar os manuais para o ano letivo seguinte. Basta, para isso, escolher a escola e o ano letivo de cada um dos alunos. Automaticamente, a sistema apresenta a lista dos manuais que serão adotados pela escola, podendo selecionar aqueles que pretende receber.

2- Depois de registada a compra, o sistema emite uma Guia. Os manuais devem ser assim entregues num dos pontos de recolha do programa, numa caixa e acompanhados com a Guia.

3- Finalizadas as recolhas, todos os manuais seguem para o nosso centro logístico. Aqui, todos os manuais passam pelo nosso processo de controlo de qualidade, certificado pedagogicamente pela Universidade de Aveiro. Este processo garante que apenas os livros em bom estado e que não comprometem a qualidade de aprendizagem, encontram um novo dono.

Em Viseu além do Gabinete de Educação (antigo Governo Civil) e da Junta de Freguesia de Viseu, os manuais podem ser depositados nas seguintes escolas:

· Escola Básica Dr. Azeredo Perdigão

· EB 2/3 D. Duarte, Vil de Soito

· Escola Básica Grão Vasco

· Escola Básica Infante D. Henriques, Repeses

· EB 2/3 D. Luís Loureiro

· Escola Básica de Mundão

· Escola Básica do Viso

· Escola Secundária Alves Martins

· Escola Secundária de Viriato

· Escola Secundária Emídio Navarro

· Colégio Via Sacra

· Colégio Imaculada Conceição

· Escola Básica Integrada Jean Piaget – NUCLISOL

Os manuais devem ser entregues até dia 27 de Julho e os manuais do próximo ano letivo devem ser reservados até dia 3 de agosto.