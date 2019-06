VISEU QUER ATRAIR E FORMAR JOVENS TALENTOS EM PROGRAMA DE VERÃO

Entre 24 e 27 de julho, 50 jovens irão desenvolver capacidades de liderança através de uma dinâmica criativa que funcionará como “open week” de promoção do destino Viseu.

A Vissaium XXI – Associação para o Desenvolvimento de Viseu dinamiza, entre os dias 24 e 27 de julho, o programa de verão “Young Leaders Summer Bootcamp”, uma iniciativa inédita em parceria com a VISEU MARCA.

O plano de formação assenta num conjunto de atividades criativas, workshops, desafios individuais e de grupo, pensados numa ótica de desenvolvimento de capacidades de liderança e empreendedorismo em jovens entre os 17 e os 23 anos.

Ao longo destes quatro dias, os participantes irão abordar temáticas como liderança pessoal, inteligência emocional, motivação, gestão de equipas, tempo, stress e mudança, design thinking e preparação da entrada para o mercado profissional.

“Neste programa de verão, os jovens serão desafiados a viver uma experiência memorável de desenvolvimento das suas capacidades de liderança, através de workshops e outros desafios práticos e divertidos”, declara Sérgio Lorga, Diretor Executivo da Associação Vissaium XXI. “Os conteúdos do programa estão estruturados para ter impacto imediato na vida dos participantes e relevância no seu CV”, acrescenta.

Para além da componente formativa, o “Young Leaders Summer Bootcamp” funcionará como uma autêntica “open week” de promoção do destino Viseu, com destaque para as suas infraestruturas e valências nas áreas científicas, empresariais, desportivas, culturais e turísticas.

Os eventos, a decorrer em vários locais e instituições da cidade, terão a orientação de um reputado painel de formandos, com o Chef Diogo Rocha (Restaurante Mesa de Lemos), Miguel Oliveira (Oceanário de Lisboa), Jorge Quintão (Blueticket), Rute Pereira (Universidade Nova de Lisboa) e João Torneiro (Galp).

Para Jorge Sobrado, Diretor da VISEU MARCA e Vereador do Município de Viseu com o Pelouro do Marketing Territorial, “este programa reforça a promoção e valorização da cidade de Viseu enquanto polo de atração de talentos, inovação e empreendedorismo”.

As inscrições já estão a decorrer através de um formulário online, disponível na página de Facebook da Associação (@vissaiumxxi) .

O programa inclui refeições, estadia e deslocações entre os vários locais a visitar, e tem o custo de 100€ por participante. A iniciativa é limitada a 50 candidatos (25 jovens entre os 17 e os 20 anos e 25 jovens entre os 21 e os 23 anos), após seleção por parte de um júri.

Criada em outubro do ano passado, a Vissaium XXI – Associação para o Desenvolvimento de Viseu propõe-se a dinamizar o ecossistema empreendedor de Viseu, apostando na modernização da cidade e da região, nomeadamente através da criação do centro de incubação tecnológica V21.