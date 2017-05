VISEU RECEBE 6ª EDIÇÃO DA M-SPHERE CONFERENCE

A M-SPHERE – Associação para a Promoção da Multidisciplinaridade em Ciência e Negócios, centro de investigação com sede nos Balcãs, tem com principal objetivo acolher projetos de investigação que fomentem uma perspetiva de multidisciplinaridade na gestão nos vários setores de atividade. Esta associação organiza anualmente uma conferência internacional. Pela primeira vez, esta conferência vai ser organizada fora da Croácia. Viseu vai acolher a 6ª edição da “M-Sphere Conference”, entre os dias 19 e 22 de setembro 2017 (http://www.m-sphere.com.hr/).

Nesse sentido, convida-se toda a comunidade académica a submeter trabalhos nas várias áreas do congresso até ao dia 30 de junho.

Esta conferência internacional proporcionará um espaço de encontro e debate multidisciplinares para investigadores, académicos e profissionais de vários setores de atividade, ao mesmo tempo que proporciona contacto com os casos de maior sucesso empresarial e institucional nos vários setores de atividade presentes na região de Viseu.

Os melhores trabalhos apresentados são premiados com Best Paper Awards de forma a incentivar as boas práticas de investigação nas várias áreas:

– Turismo, Lazer e Desporto

– Marketing, Comunicação & Comportamento do Consumidor

– Inovação & Tecnologia

– Saúde & Medicina

– Área Alimentar & Vinhos

– Agricultura & Desenvolvimento Local

– Cultura, Artes & Educação

– Economia, Gestão & Contabilidade

Os vencedores dos prémios de Best Paper Award, para além de um certificado, serão reembolsados na totalidade no custo da inscrição no congresso.