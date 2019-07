Viseu recebe campanha de sensibilização sobre Hipotiroidismo

Depressão, excesso de peso, frio e cansaço são alguns dos sintomas do hipotiroidismo, doença que nem sempre é fácil diagnosticar.

As Farmácias Holon de Viseu, em parceria com a Merck, lançam a campanha de sensibilização ‘PODE SER DA TIROIDE’, destinada a pessoas com Hipotiroidismo e também ao público em geral.

Para além de sensibilizar e promover o conhecimento da população sobre as patologias da tiroide, em particular do hipotiroidismo, as farmácias irão também realizar questionários a pessoas já diagnosticadas, sobre a correta utilização da medicação para esta doença.

“Com esta campanha pretendemos promover a procura de ajuda junto do médico e do farmacêutico, no sentido de prevenir a desvalorização dos sinais e sintomas e contribuir para o diagnóstico precoce e toma correta dos medicamentos.

Nas nossas farmácias fazemos o acompanhamento das pessoas com hipotiroidismo, através da Consulta Farmacêutica, no sentido de melhorar o controlo da patologia”, sublinha Joana Brito, farmacêutica e responsável por este projeto nas Farmácias Holon.

A evolução da doença tem sinais e sintomas inespecíficos, comuns a outras condições como a depressão ou a menopausa e que podem retardar o diagnóstico por meses ou anos.

Fique atento aos seguintes sinais:

. Intolerância ao frio/calor

. Queda de cabelo/ cabelo enfraquecido

. Transpiração excessiva

. Cansaço

. Depressão

. Aumento de peso

. Perturbações do sono

Sobre o Hipotiroidismo:

A tiroide pode ser afetada por diversas doenças, de um modo geral mais comuns nas mulheres do que nos homens, e o hipotiroidismo é uma delas. Esta patologia surge quando há uma produção insuficiente ou mesmo nula de hormonas tiroideias, fazendo com que a tiroide apresente uma atividade reduzida. Estima-se que afete cerca de 5% da população mundial. A sua prevalência aumenta com a idade (principalmente acima dos 60 anos) e é muito mais comum nas mulheres.

Esteja atento aos sinais de alerta. Se desconfia que sofre de algum distúrbio da tiroide, não o ignore!

Farmácias Holon aderentes (Viseu)