Viseu terá mais polícias e bombeiros municipais

A Câmara de Viseu aprovou hoje a realização de concursos de recrutamento de 10 novos agentes da Polícia Municipal e de 12 novos efetivos para o corpo de Bombeiros Municipais.

Neste momento, o corpo da Polícia Municipal conta com 15 agentes – um número insuficiente considerado o contingente de responsabilidades e funções, a organização por turnos e os condicionamentos horários laborais – e o de Bombeiros com 32 efetivos.

A decisão visa aumentar a capacidade operacional destas estruturas e, no caso dos Bombeiros Municipais, rejuvenescê-la, respondendo também a situações de aposentação no curto prazo.

Este recrutamento permite garantir as atuais funções destas estruturas, no apoio às atribuições municipais, e manter o funcionamento pleno dos piquetes de urgência e socorro. Em particular, o recrutamento de dez agentes policiais permitirá dispor de duas equipas de fiscalização no terreno em simultâneo.