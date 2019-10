A Polícia de Segurança Pública de Viseu informa que no próximo domingo, dia 27 de outubro, vai decorrer a 4ª edição do “VISEU TRAIL RUNNING 2019”, pelo que entre as 09H00 e as 15H00 esperam-se condicionamentos de trânsito. A PSP estará no local com o apoio da Policia Municipal de Viseu.

Esta edição conta com cerca de 1000 participantes, divididos por 3 distâncias de Trail: uma de promoção do evento, com cerca de 12/14 km; uma de Trail curto, com cerca de 20Km; e uma de Trail Longo, com cerca de 35 Km, este a contar para o Campeonato Nacional.

Associado a este evento, vai realizar-se a tradicional caminhada solidária e dirigida à promoção da atividade física.

Os atletas do trail sairão do Largo da Feira de São Mateus e o percurso será:

Espelho de Água/Largo da Feira de São Mateus (saída)

Avenida Emídio Navarro com a rua do Coval

Rua Ponte de Pau com a Avenida Capitão Homem Ribeiro

Avenida da Bélica / Rotunda do Continente

Rotunda dos Comerciantes

Acesso da Avenida da Europa à Rua de Sto. Estêvão.

Rua de St.º Estêvão.

Os atletas entram em terreno de trail e retomam a estrada junto à Agriloja, fazendo depois o percurso de regresso, pelas seguintes artérias:

Entroncamento da Rua de St.º Estêvão com a Rua dos Namorados

Rua São Vicente Paulo com a Rua do Formigueiro

Rua Nossa Senhora da Conceição

Rua Engenheiro António Coelho de Araújo

Rotunda do Lanxeirão

Rotunda José Branquinho (por baixo)

Rua Serpa Pinto com a Rua Maximiano Aragão

Sobem a Calçada de Viriato

Terminam no Espelho de Água/Largo da Feira de São Mateus.

O percurso da caminhada é: