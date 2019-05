A Polícia de Segurança Pública de Viseu informa que nos dias 25 e 26 de maio de 2019, vai decorrer nesta cidade o evento “VISEU TRIATHLON”, pelo que nas artérias a seguir mencionadas o trânsito irá ficar cortado/condicionado.

Dia 25 de maio, vai-se realizar a Prova de TRIATHLON JOVEM, pelo que, entre as 13H30 e as 17H30 o trânsito vai ficar condicionado/cortado nas artérias a seguir mencionadas:

– Trânsito cortado na Avª Capitão Homem Ribeiro (Rotunda da Balsa), no sentido Rotunda da Balsa para a Rotunda Cibernética;

– Trânsito com circulação condicionada na Av. Capitão Homem Ribeiro no sentido Rotunda Cibernética para a Rotunda da Balsa, podendo estar sujeito a demora;

– Cortes parciais de trânsito nas seguintes artérias: Rua Adelino Azevedo Pinto, Rua da Esperança, Av. Prof. Dr. Júlio Fragata, R. Sto. Estevão, R. N. Sra. da Conceição e Rua Ponte de Pau;

– Dia 26 de maio, vai-se realizar o VISEU TRIATHLON 2019, pelo que, entre as 10H30 e as 14H00, aproximadamente, o trânsito vai ficar condicionado/cortado nas artérias a seguir mencionadas e artérias adjacentes:

– A partir das 10H00, realiza-se a natação na Barragem de Calde.

– Por volta das 11H00, após a transição para a bicicleta, na Barragem de Calde, os ciclistas entram na área desta PSP, na Avª. do Pintor, seguindo pela Rua Heróis Lusitano, Rotunda Heróis Lusitano, viram à direita no sentido Escola Secundária Viriato, Estrada Velha de Abraveses, Avª. da Bélgica, Rotunda de Viriato, Rua Capitão Homem Ribeiro, Rua Ponte de Pau, Parque de estacionamento do Pavilhão Multiusos, onde irão fazer a transição para a corrida.

A corrida vai desenrolar-se desde a margem do Rio Pavia, atravessando a Rua Ponte de Pau, Avª. Emídio Navarro, junto à Igreja Nª. Senhora da Conceição, Rua do Coval, Parque Urbano de Santiago, onde fazem o retorno novamente para o Pavilhão Multiusos (4 voltas), estando a meta localizada na Rua Ponte de Pau.