“VISEU TRIATHLON” – Natação (Calde) – Bicicleta – Corrida

A PSP Viseu informa que, no dia 28 de maio de 2017, no período compreendido entre as 09H30 e as 12H30, aproximadamente, se vai realizar o evento em referência.

Como tal, o trânsito automóvel irá estar cortado nas artérias a seguir referidas, bem como condicionado nas artérias adjacentes.

Percurso – Área de jurisdição da PSP de Viseu

Avenida do Pintor (Passagem do IP 5); Rua Heróis Lusitanos; Rotunda Heróis Lusitanos; Radial até à Escola Viriato; Estrada Velha de Abraveses; Avenida da Bélgica; Retorno junto ao café Paris; ; Estrada Velha de Abraveses; Arruamento da Escola Viriato; Radial até à Praça Vasco da Gama; Retorno antes da Praça Vasco da Gama; Radial até à Escola Viriato; Estrada Velha de Abraveses; Avª. da Bélgica; Avenida Emídio Navarro; Cava de Viriato = Transição da bicicleta para a corrida = Cava de Viriato; Rua Heróis Lusitanos; Rua do Coval; Estrada Cava; Estrada de Santiago; Rua do Coval; Zona pedonal até à Cava de Viriato (4 voltas ao circuito/corrida) – Chegada