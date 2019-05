Viseu, uma cidade “acessível para todos”

No dia de abertura do Portugal Smart Cities Summit, stand do Município foi palco da apresentação de várias soluções tecnológicas

Do ambiente à cultura, passando pela inclusão e economia, foram várias as soluções tecnológicas desenvolvidas por empresas parceiras do Município de Viseu apresentadas esta terça-feira, 21 de maio, no Portugal Smart Cities Summit, que decorre até quinta-feira na FIL, no Parque das Nações.

Viseu está em destaque nesta mostra tecnológica, com uma stand de 144 metros quadrados, no qual se apresenta como “smart and happy city”.

Na inauguração do espaço, que contou com a presença de Rocha de Matos, presidente da Fundação AIP, dos Vereadores João Paulo Gouveia e Jorge Sobrado, vários autarcas e representantes de empresas parceiras, o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, destacou a importância da criação de um ecossistema de qualidade de vida como fator diferenciador na captação de pessoas e de investimentos.

“Acreditamos que tudo isto que estamos a fazer potencia a criação de um ecossistema de qualidade de vida, que fixe e atraia pessoas”, destacou, referindo a importância da captação empresas, que “ajudaram a diminuir 60 por cento do desemprego em Viseu”.

Depois de garantir que Viseu se assume como uma “cidade acessível para todos”, até porque se insere num território de “população envelhecida”, o Presidente da Câmara destacou alguns dos projetos emergentes, como o voto inclusivo desenvolvido pela IBM para o Orçamento Participativo de Viseu, a aplicação “Investir e viver em Viseu”, os contentores com sistema de abertura condicionada que vão ser disseminados pelo Concelho, a incubadora de base científica e tecnológica Vissaium XXI ou o recém-criado polo virtual do Museu de História da Cidade.

O programa terminou com a apresentação do “Viseu Smart Food”, pelo chef Diogo Rocha.

Amanhã, quarta-feira, o Stand de Viseu recebe a visita de cerca de duas centenas e meia de alunos de estabelecimentos do ensino superior e profissional de Viseu.