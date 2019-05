Viseu volta a marcar presença Portugal Smart Cities Summit

Município e parceiros apresentam algumas mais das recentes soluções tecnológicas. Stand é inaugurado este terça-feira, pelas 14h30, no Pavilhão 1 da FIL, em Lisboa

Começa esta terça-feira, 21 de maio, na FIL – Parque das Nações, em Lisboa, o Portugal Smart Cities Summit, evento dedicado à inteligência urbana que ao longo de três dias reúne cidades, empresas e academia.

O Portugal Smart Cities Summit arranca amanhã, às 9h30, com a Cimeira dos Autarcas, no qual serão apresentadas as 30 propostas que resultaram do Smart Cities Tour 2019, que percorreu o país nos últimos meses.

Caberá a Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu e, simultaneamente, responsável pela Secção das Smart Cities da Associação Nacional de Municípios Portugueses, apresentar esse pacote de medidas, que visam tornar as cidades portuguesas mais inteligentes.

Viseu voltará a fazer-se representar no evento com uma mostra, na qual vários parceiros darão a conhecer algumas das mais recentes soluções tecnológicas que visam tornar mais confortável a vida dos viseenses.

Destaque ainda para a parceria com a Altice e Altice Labs, que terão um espaço próprio no stand do Município de Viseu.

No stand do Município, com 144 metros quadrados, estará ainda em permanência a mesa interativa Made In Viseu by 2Play, bem como o Polo Virtual do Museu de História da Cidade, um contentor com sistema de abertura por cartão, que integra o projeto Viseu Recicla, o projeto Vissaium XXI, a plataforma “Viver e Investir em Viseu” e o voto inclusivo, tecnologia desenvolvida pela IBM que permitirá que todos os cidadãos com deficiência visual, auditiva e motora ou com outras necessidades especiais possam votar sem ajuda de terceiros.

A inauguração do stand de Viseu está agendada para esta terça-feira, pelas 14h30, no Pavilhão 1 da FIL, no Parque das Nações.

Do programa desse momento consta a apresentação da plataforma “Investir e Viver em Viseu”, seguindo-se a apresentação do sistema de voto inclusivo e a apresentação do contentor com sistema de abertura condicionado.