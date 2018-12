Visita a diversas obras de reabilitação/construção

O presidente da Câmara Municipal de Tondela, José Antonio Jesus, e a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa, visitaram ontem diversas obras de reabilitação/construção no âmbito do Programa de Apoio à Recuperação de Habitações Permanentes (PARHP).

Esta ação percorreu algumas povoações do concelho, mostrando obras de reabilitação total ou parcial, em diferentes fases de execução.

Ao longo de todo o dia, foram visitadas habitações na Adiça, Alambique, Alvarim, Póvoa do Lobo, Gândara, Ermida, Molelinhos e Naia.

“O objetivo passa por visitar um pouco de tudo, casas já em fase de acabamento, outras com construção muito significativa, porque eram essas áreas que existiam nas respetivas matrizes. Também há situações mais atrasadas, pois só há 15 dias foi possível resolver o último caso que estava dependente de terrenos, da regularidade da justificação desses terrenos”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Tondela.

Estes casos são os últimos a irem para o terreno e, como tal, “não é possível garantir a sua execução até ao final do ano”.

Segundo José António Jesus, até 31 de dezembro estará concluído “um grande lote” de casas, naquele que é o concelho que tem o maior número de habitações permanentes em reconstrução, quer por força da grande empreitada em curso, mas também dos apoios atribuídos até 25 mil euros, que eram entregues diretamente às respetivas famílias, mediante justificação de orçamento e a devida fiscalização por parte do Município de Tondela e da CCDR-C.

De acordo com a presidente da CCDR-C, neste momento há mais de 50 habitações concluídas em Tondela, sendo este o concelho que tem o maior número de habitações concluídas até ao momento.