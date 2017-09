Vista Alegre e Christian Lacroix Maison lançam serviço de mesa Rêveries

A paixão pela porcelana e pelo design de alta qualidade voltaram a juntar à mesa a Vista Alegre e Christian Lacroix Maison. Rêveries [Sonhos] é o nome da nova coleção de mesa da marca centenária de porcelana portuguesa em parceria com a insígnia francesa de alta-costura. Rêveries apresenta um imaginário repleto de fantasia, onde a mitologia se mistura com a fauna e com a flora, resultando numa coleção com explosões de cor, humor, sofisticação, tradição e contemporaneidade.

Rêveries é a nona coleção desenvolvida pela Vista Alegre em parceria com a Christian Lacroix Maison, uma colaboração estabelecida entre as duas marcas em 2013, e da qual já nasceram as extraordinárias coleções Butterfly Parade, Picassiete, Forum, Sol Y Sombra, Love who you want, Paseo, Caribe e Madones.

Em Rêveries, as peças de porcelana, de estilo oriental, ostentam padrões exuberantes, bestiários e paisagens imaginárias, inspirados no universo fantástico dos jardins do Castelo de Groussay, construído em 1815 em Montfort-l’Amaury, a 50 quilómetros de Paris, para a Marquesa de Tourzel, filha da tutora dos filhos de Luís XVI e Maria Antonieta.

Cada peça de Rêveries apresenta um halo azul e o contorno a platina e ouro assinatura da casa francesa Christian Lacroix.

A coleção Rêveries mantém o espírito “mix and match” característico da marca Christian Lacroix, permitindo combinar sofisticadamente estilos e formas das coleções de mesa anteriores produzidas pela Vista Alegre, elevando a mesa a um lugar de culto, onde o luxo, o arrojo, o requinte e o humor têm lugar sempre marcado.

O serviço de mesa Rêveries disponibiliza 18 tipo de peças distintas, incluindo serviço de chá e de café. Rêveries é ainda complementada por três peças decorativas extraordinárias – um par de candelabros e uma delicada fruteira recortada, cujo design elegante e intemporal contrasta com a arrojada decoração.

Com PVP a partir de €27, a nova colecção Rêveries já está à venda na rede nacional e internacional de lojas da Vista Alegre, nas lojas da Christian Lacroix Maison em todo o mundo, na loja online da marca centenária de porcelana www.vistaalegre.com, e em pontos de venda seleccionados a nível mundial.