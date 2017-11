Vista Alegre fecha 2017 com chave de ouro – 12 distinções internacionais

Calçada Portuguesa” e cinco coleções de cristal Vista Alegre conquistam German Design Awards 2018

A coleção “Calçada Portuguesa” e cinco coleções de cristal Vista Alegre foram distinguidas nos German Design Awards 2018. A marca centenária de porcelana, vidro e cristal fecha 2017 com chave de ouro, com 12 distinções internacionais de design alcançadas este ano.

Com a atribuição deste prémio de grande prestígio internacional, “Calçada Portuguesa” é a coleção da Vista Alegre mais premiada internacionalmente em 2017, depois de, em Maio, também ter conquistado um Red Dot Design Award 2017.

“Calçada Portuguesa” é uma criação da designer brasileira Manoela Medeiros, concebida no âmbito do programa de residências artísticas ID Pool da Vista Alegre. Composta por um conjunto de quatro chávenas de café, quatro pratos de sobremesa, um açucareiro, uma bandeja para tortas e um prato de bolo com pé grande, a coleção traça quatro percursos emblemáticos pela capital portuguesa e reproduz, com precisão e criatividade, o rendilhado a preto e branco que está na base dos mais refinados padrões, evocando simultaneamente a sua textura e relevo.

2018 foi o ano da consagração do design do cristal Vista Alegre nos German Design Awards, competição que reconhece há mais de seis décadas a excelência do design mundial.

O júri do Conselho Alemão do Design distinguiu cinco coleções de cristal da Vista Alegre, produzidas em Alcobaça.

A jarra “Garland”, com um trabalho de lapidação manual, foi galardoada com o prémio German Design Award 2018 – Winner. As peças “Frosty”, “OZ”, “Piet” e “Precious” receberam um German Design Award 2018 – Special Mention.

Este é o terceiro ano consecutivo que a qualidade e a inovação do design da marca centenária de porcelana, vidro e cristal portuguesa são distinguidos pelo júri dos German Design Awards, constituído por 48 especialistas que anualmente se reúnem para premiar o melhor design do mundo.

Nuno Barra, Administrador da Vista Alegre, demonstra grande satisfação com esta distinção e faz um balanço do ano de 2017 no qual a Vista Alegre conquistou 12 prémios internacionais de design: “Estamos na reta final do ano e prestes a desvendar o catálogo gift 2018 da Vista Alegre, onde vamos apresentar novas e marcantes peças de porcelana, vidro e cristal. Fechamos 2017 com chave de ouro, com doze prémios internacionais recebidos este ano. Este ano o cristal Vista Alegre brilhou nos German Design Awards. O nosso cristal já se distinguia mundialmente pela sua altíssima qualidade e agora distingue-se, também, pelo seu design internacionalmente reconhecido.”

Em 2017 o design dos produtos Vista Alegre foi distinguido pelos Red Dot Design Awards (com dois prémios atribuídos às colecções “Calçada Portuguesa” e “Carrara”), pelo prémio Fuera de Série (pela coleção “Folkifunki by Jaime Hayon”), e pelos German Design Awards (com nove coleções distinguidas com o selo German Design Awards 2018 Nominees, e com a atribuição de dois German Design Awards 2018 Winners, e quatro German Design Award 2018 – Special Mention).