VistaCurta, 27 * 30 Setembro, Cine Clube

PROGRAMAÇÃO 2017

# O Cine Clube de Viseu tem o prazer de anunciar a programação completa do VISTACURTA 2017. O programa pretende ser um ponto de encontro em volta do cinema independente associado à região de Viseu, mostrando também a produção nacional que interpela a interioridade: filmes em competição, masterclass, longas-metragens em complemento, concerto – todas as novidades aqui reveladas. A edição 2017 do VISTACURTA decorre de 27 a 30 de Setembro, em Viseu.

# 01. PRODUÇÃO NACIONAL

Além da produção local, em 2017 o programa abrange pela primeira vez a produção de âmbito nacional que interpela a interioridade – partindo de Aqui na Terra de João Botelho, que reflectia sobre um país de altos contrastes e grandes clivagens sociais chamado Portugal, valorizando a importância de uma prática política e artística no cinema.

O Cine Clube de Viseu anuncia os filmes seleccionados, onde se incluem alguns dos nomes máximos da produção nacional do último ano: desde logo, Cidade Pequena, de Diogo Costa Amarante (Prémio para melhor curta-metragem no festival de Berlim 2017), Água Mole de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires (estreia mundial no Festival de Cannes 2017), ou O Homem de Trás os Montes de Miguel Moraes Cabral, estreado mundialmente no IndieLisboa, e já este mês elogiado em Locarno, a maior sala de cinema ao ar livre do mundo. Uma selecção de filmes a confirmar o interesse deste espaço de programação.

# 02. CINE CLUBE DE VISEU HOMENAGEIA REVISTA BEIRA ALTA

Ao longos dos últimos 75 anos, a Revista Beira Alta marcou a região graças a um caminho de excelência e persistência. O Cine Clube de Viseu associa-se a este aniversário, dedicando à Revista uma sessão de cinema com uma obra maior do cinema mudo português: Mulheres da Beira, adaptação de um conto de Abel Botelho, com belíssimas imagens da paisagem rural portuguesa, e alguns momentos únicos de rituais religiosos e tradições campesinas do início do século XX, e parcialmente rodado em paisagens naturais desta região.

Mulheres da Beira foi alvo de um restauro, já este ano, apresentando pela primeira vez as tintagens originais (até aqui, as preservações foram sempre a preto e branco). Para apresentar o filme estará presente Tiago Baptista, director do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, o centro de conservação da Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema.

# 03. PEDRO PINHO NO VISTACURTA.

Pedro Pinho, realizador, argumentista e produtor, apresenta, aos 40 anos, uma obra que tem ido do documentário à ficção com uma desenvoltura notável. Em 2008, co-realizou com Frederico Lobo o documentário Bab Septa, considerado um dos 10 melhores filmes do ano pela revista Film Comment. Um fim do mundo (2013) foi a sua primeira média-metragem de ficção e estreou na 63.ª BERLINALE. Em 2017, com o filme A FÁBRICA DE NADA, conquistou prémios nos mais importantes festivais internacionais de cinema, começando pela estreia em Cannes. É justamente o seu novo filme que dá o mote para esta Masterclass no VISTACURTA.

Conheça todo o programa em anexo, e no nosso site http://vistacurta.pt/

#O VistaCurta é promovido pelo Cine Clube de Viseu, e conta com a co-organização do Município de Viseu.