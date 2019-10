VITOR SANTOS VENCE XXIII GRANDE PRÉMIO do G.D.3 SANTOS POPULARES

Em manhã amena e com uma temperatura muito agradável para a prática da modalidade, Carregal do Sal viveu uma manhã desportiva com a realização da 23ª edição do Grande Prémio de Atletismo do Grupo Desportivo Santos Populares, que em anos anteriores foi realizado em Julho e por “força maior” teve de ser realizado a 27 de Outubro. A prova teve mais uma vez a colaboração da Marca-organizações desportivas e contou com o apoio da Câmara Municipal de Carregal do Sal e de várias juntas de Freguesia. Estiveram presentes cerca de uma centena de atletas representando vários clubes da região e do país, como por exemplo o Bairro de Carcavelos Clube, o Peraltafil Running, a Associação Académica de Coimbra, os S.S.P. de São João da Madeira, do GRECAS e ainda o Dinamo da Estação , a C.P. de Mangualde (com 17 atletas, o G.D.Os Ribeirinhos com 23 entre outros.Vitor Santos (Peraltafil Running) foi o atleta mais rápido a percorrer a distancia (10.000m) em 31,48´´, ficando o seu colega de equipa Tozé Castro em segundo com o tempo de 33,02´´ e o atleta mundial Cristiano Pereira da Casa do Povo de Mangualde na 3ª posição com 33,15´´. Em juniores (M) triunfou o atleta Tiago Clamote, do GDRIBEINHOS em (F) Ana Albuquerque da CPMANGUALDE e em Veteranas a vencedora foi Vanda Ribeiro do GRECAS. Colectivamente venceu a Casa do Povo de Mangualde, em segundo lugar ficou o Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” e em 3º a equipa organizadora o Grupo Desportivo 3 Santos Populares.

Seguiu-se a cerimónia protocolar / distribuição dos prémios aos melhores de cada escalão que contou com a presença da Vereadora do Desporto da CMC do SAL. Como na edição de 2018, a organização serviu a TODOS os presentes um almoço que foi do agrado de todos. Em 2020 a prova voltará a ser realizada no mês de Julho.

Olímpio Coelho