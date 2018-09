“Viva Termas Centro” com forte adesão nas Termas de Sangemil  

As Termas de Sangemil acolheram ontem, dia 23 de setembro, a segunda edição do Viva Termas Centro, um ciclo de eventos que juntou termalismo, cultura, natureza, gastronomia e muita animação, para toda a família. Esta iniciativa da rede Termas do Centro foi marcada pela forte adesão, especialmente ao longo da tarde, em que várias pessoas acorreram a esta estância balnear.

Com o intuito de diversificar as atividades de atração das termas, promovendo uma nova oferta que vai além da saúde física e dos tratamentos terapêuticos, o dia começou com o Desafio de Orientação. Esta corrida de orientação teve por objetivo estimular a prática desportiva, promovendo a interação do participante com o meio envolvente.

Entre os atrativos da jornada de ontem estiveram também os Jogos do Hélder, jogos de cariz tradicional que contaram com a participação de ‘miúdos e graúdos’.

A visita ao balneário termal foi também muito concorrida, ficando para a parte da tarde a oferta de um conjunto de experiências e técnicas termais.

De registar ainda o Workshop de Degustação com a famosa ‘Chef’ de Cozinha Cristina Manso Preto, acompanhada do nutricionista Pedro Botelho, que elaborou ‘chili’ vegetariano e quadrados de chocolate. No final do workshop, o público teve a oportunidade de degustar e aprovar as delícias feitas pela ‘Chef’ de Cozinha.

A finalizar o dia de portas abertas nas Termas de Sangemil, o espetáculo “Humor dá Saúde”, com Sofia Bernardo e Zé Pedro, que contagiou e arrancou gargalhadas ao público.