Vouzela recebe atividades comemorativas do 177º aniversário do RI 14

No âmbito do 177º aniversário do Regimento de Infantaria 14, Vouzela vai acolher, amanhã, dia 14 de março, duas iniciativas integradas no programa comemorativo.

Do programa consta a realização de uma prova de orientação denominada “Patrulha D. Nun’Álvares Pereira”, de aproximadamente 40 km, com início em Vouzela e final no regimento, em Viseu, e na qual irão participar todas as unidades de infantaria do Exército, uma equipa de fuzileiros da Marinha e uma equipa da GNR.

Paralelamente, na Alameda D. Duarte de Almeida, decorrerá, entre as 9h e as 16h, uma exposição de viaturas militares VBR PANDUR II 8×8, destinada aos alunos das escolas do concelho e população em geral.

A atividade conta com o apoio da Câmara Municipal de Vouzela.