Vouzela recebe VI Festival Gastronómico da Vitela de Lafões de 24 a 26 de maio

O Município de Vouzela e a Escola Profissional de Vouzela vão promover, no fim de semana de 24 a 26 de maio, a sexta edição do Festival Gastronómico da Vitela de Lafões e Produtos Regionais.

Durante três dias, na Alameda D. Duarte de Almeida, em Vouzela, vão ser confeccionados almoços, petiscos e jantares onde o ingrediente principal é a Vitela de Lafões (IGP).

O recinto vai ainda oferecer showcooking, concertos, animação de rua, exposição e venda de produtos agrícolas, insufláveis para as crianças e uma “Quintinha dos Animais”, com diversas espécies domésticas.

Nesta edição, haverá ainda passeios de comboio turístico, com visita a uma exploração, uma caminhada com um pastor e o rebanho de cabras na serra de Farves (Alcofra), o desfile de carros de bois e de tratores, uma mostra de sabores com Jorge Abílio e a Hora do Petiscar’te promovida pela Associação Vouzelar. A Binaural Nodar apresentará ainda o espetáculo “Pontes Perenes sobre Águas Temporárias”, no dia 25 de maio, pelas 16h15.

No dia 26 comemora-se o Dia Nacional da Gastronomia e o Dia Nacional do Folclore Português, com a participação do Rancho Folclórico “Grupo Recordações de Campia”.

O Festival da Vitela de Lafões tem como principal objetivo incentivar a produção e promover a confeção de Vitela de Lafões com certificação de Indicação Geográfica Protegida (IGP) nos restaurantes da região, garantindo a qualidade do produto.

O evento visa também divulgar o potencial da restauração local e regional, dar a conhecer vários métodos de confeção dos pratos tradicionais e ainda recriar as memórias e as tradições ligadas à agropecuária.

O Festival Gastronómico da Vitela de Lafões conta com o apoio da Confraria dos Gastrónomos de Lafões, Cooperativa 3 Serras, Cooperativa Agrícola de Vouzela, Associação Empresarial de Lafões, Associação VOUZELAR e Binaural Nodar.

PROGRAMA:

24 maio (sexta-feira)

19h Abertura oficial

Confraria dos Gastrónomos de Lafões

Arruada pela Sociedade Musical Paços de Vilharigues

19h30 Apresentação da Cerveja Artesanal de Vouzela – OAK PORT BARLEYWINE – Mikas craft Beer

Mostra de Sabores com Jorge Abílio

20h Animação musical “STAINED BLACK”

22h Atuação do Grupo “Vozes da Terra”

Hora do Petiscar’ te

25 maio (sábado)

9h Passeio ao Mundo Rural

Caminhada Encantos as Serra do Caramulo (programa próprio)

10h30 Passeio de comboio turístico

12h00 Abertura do Certame

12h30 Animação musical “STAINED BLACK”

15h Workshop – CRASSH, com grupos de bombos do concelho

15h30 Hora do Petiscar’ te

16h15 Pontes Perenes sobre Águas Temporárias – Binaural Nodar

20h Animação musical “STAINED BLACK”

22h Atuação “Marchinha do Botequim”

Hora do Petiscar’ te

26 maio (domingo)

DIA NACIONAL DA GASTRONOMIA

DIA NACIONAL DO FOLCLORE PORTUGUÊS

10h Passeio de tratores (programa próprio)

10h30 Passeio ao Mundo Rural (visita a uma exploração)

Passeio de comboio turístico

12h Abertura do Certame

12h30 Animação musical “STAINED BLACK”

15h30 Hora do Petiscar’ te (Vouzelar)

Desfile de carros de bois e desfile de tratores

16h30 Rancho Folclórico “Grupo Recordações de Campia”

17h30 Showcooking “Saberes e Sabores da Maria”

21h30 – Atuação do grupo “Lima Limão”

Quintinha dos animais | Mostra cultural | Showcooking | Animação de rua | Exposição e venda de produtos agrícolas | Arte de Construir | Alfaias agrícolas | Comboio turístico | Insufláveis e touro mecânico