No dia 24 de abril, o grupo Vozes da Terra vai levar ao palco do cineteatro João Ribeiro, em Vouzela, o espetáculo “Vozes d’Abril”.

O concerto celebra os 45 anos da revolução dos cravos e conta com as participações especiais de Ângela Carvalhas e do Ensemble Vocal.

Numa organização da Câmara Municipal de Vouzela e do grupo, a iniciativa tem início pelas 21h30.

A entrada é livre.