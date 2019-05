APA promove em Seia workshop regional “Melhor cidadania ambiental”

Seia vai receber, no próximo dia 7 de maio (14h), um dos workshops regionais que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vai organizar no país, para divulgação e promoção nacional dos projetos da “Semana Europeia da Mobilidade” e “Equipamentos de Educação Ambiental”.

“Melhor cidadania ambiental” é o tema do workshop que vai ter lugar no CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela e que, à semelhança dos outros 6 workshops que a APA promove de 6 a 15 de maio no país (Alfândega da Fé, Seia, Santarém, Serpa, Lagos, Funchal e Ponta Delgada), pretende promover projetos, visando sobretudo a partilha de informação e experiências, orientação e esclarecimento, para um maior envolvimento, compromisso e incentivo a uma crescente participação e diversificação de destinatários.

A apresentação em Seia do projeto e da edição deste ano da Semana Europeia da Mobilidade (SEM) estará a cargo de Carla Jorge, da APA, e de Juan Caballero, membro da Coordenação Europeia da SEM. Por sua vez, Jorge Neves, também da APA, falará dos Equipamentos de Educação Ambiental em Portugal.

Ao Municipio de Seia caberá a apresentação do CISE, por Ana Fonseca, e do projeto e das atividades desenvolvidas no âmbito da “Loja da Poupança Energética de Seia”, por Hermínia Neto, enquanto exemplos de boas práticas.

Criado em 2000, o CISE é uma estrutura do Município de Seia vocacionada para a promoção do conhecimento e divulgação do património ambiental da serra da Estrela, que apresenta como objetivos principais: promover atividades no âmbito da interpretação da natureza, apoiar a investigação científica, desenvolver projetos de educação ambiental e fomentar o turismo de natureza.

No que diz respeito à Loja da Poupança Energética, trata-se de um serviço gratuito disponibilizado pelo Município de Seia, que funciona uma vez por semana no Mercado Municipal, onde todos os senenses podem requisitar, de forma gratuita, aconselhamento sobre a melhor forma de poupar energia, visando sobretudo contribuir para a redução do consumo energético no setor doméstico.

A participação no workshop é gratuita e está sujeita a prévia inscrição. Mais informações na página de internet https://www.apambiente.pt/.