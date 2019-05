XUTOS & PONTAPÉS E UHF PROTAGONIZAM NOITES DE ROCK PORTUGUÊS NA FEIRA DE SÃO MATEUS

Dois grandes ícones do rock em Portugal sobem ao palco da Feira em 2019, a 31 de agosto e 7 de setembro. Os bilhetes já estão à venda emwww.feirasaomateus.pt.

Os Xutos & Pontapés e os UHF, dois dos nomes mais emblemáticos do rock português, atuam na Feira de São Mateus em 2019, nos sábados de 31 de agosto e 7 de setembro.

Os icónicos Xutos regressam à Feira pelo segundo ano consecutivo, no Dia Altice, para um concerto para todos. Na bagagem, levam 40 anos de carreira e hinos como “Homem do Leme”, “Minha Casinha” e “Não Sou o Único”.

O Dia Delta, em 2019, é dos UHF, um dos regressos mais aguardados pelos amantes do rock. A banda conta também com uma discografia de quatro décadas, da qual fazem parte “Matas-me com o teu olhar” ou “O Vento Mudou”.

O Gestor da Feira de São Mateus e Vereador da Cultura do Município de Viseu, Jorge Sobrado, avança que “estas propostas reforçam o grande palco da portugalidade da Feira de São Mateus e a sua atratividade intergeracional. Esperamos casa cheia para o reencontro com duas das mais históricas e lendárias bandas nacionais”.

Os bilhetes para estes dois concertos já podem ser adquiridos online, no site da Feira de São Mateus (www.feirasaomateus.pt) e da Blueticket (www.blueticket.pt/), ou na sua rede de lojas associadas (Fnac, Worten, Media Markt, ACP, El Corte Inglés e Pagaqui). A Viseu Marca possui, também, um ponto de venda, no Pavilhão Multiusos.

Já são doze os artistas anunciados pela organização para a edição deste ano. Carolina Deslandes (9 de agosto), Fernando Daniel (14 de agosto), David Carreira (27 de agosto), Ludmilla (16 de agosto), Pedro Abrunhosa (17 de agosto), ÁTOA (20 de agosto), Badoxa (23 de agosto), Natiruts (24 de agosto), Piruka e Jimmy P (30 de agosto), Richie Campbell (6 de setembro) e Gipsy Kings Feat. Andre Reyes (14 de setembro) têm concerto agendado em Viseu.