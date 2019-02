Zigur agraciada com Prémio de Mérito Cultural do Município de Lamego

A “Zigur Associação Cultural” é a instituição agraciada este ano com o “Prémio de Mérito Cultural” promovido pelo Município de Lamego, um galardão que tem por objetivo distinguir personalidades ou instituições que salvaguardem o “património cultural, tornando-o elemento vivificador da identidade cultural comum”. Concedida anualmente, esta distinção foi proposta pela Comissão de Atribuição do Prémio de Mérito Cultural e aceite depois, por unanimidade, em reunião de câmara pelo executivo municipal.



Com raízes em Lamego, a Zigur é uma plataforma que fomenta a criação artística e o desenvolvimento cultural. Constituída maioritariamente por lamecenses que, por razões académicas e profissionais, vivem noutras cidades, desenvolve um conjunto de eventos e intervenções culturais localizadas, com especial ênfase no incentivo e apoio à criação artístico-cultural. Da Zigur fazem parte o coletivo artístico “ZigurArtists” que já lançou mais de 20 obras musicais dando oportunidade e visibilidade a novos talentos, a “TRC ZigurFest”, responsável, desde 2011, pela programação, organização e produção de um festival de música moderna inteiramente dedicado à musica portuguesa e, por último, a “Zona”, uma plataforma de arte contemporânea sediada em Lamego que emergiu da necessidade de dinamizar e integrar neste Município as mais variadas expressões artísticas contemporâneas.